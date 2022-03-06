Нарядный и с цветами: Дава решил показать людям «свою дочурку»

Бывший парень Ольги Бузовой Давид Манукян (Дава) немало удивил публику, выставив в личный блог фотографии с девочкой с интригующей подписью: «День рождения моей дочурки».

Но на самом деле Милана не является наследницей артиста, хотя упорные слухи об этом ходят давно. У Давы множество совместных проектов с малышкой. Кроме того, Милана – член тиктокерского дома Давида Манукяна.

Она когда-то, как и ее взрослый друг, жила в Новосибирске, а в 2020 году перебралась вместе с родителями в Москву.

Смотрите также

Еще больше интересных роликов на нашем YouTube-канале.