«Вас могут попросить выйти вон»: 3 главные ошибки в выборе одежды назвал Васильев

Александр Васильев на YouTube-проекте Formulamodis назвал главные ошибки женщин при выборе одежды.
Во-первых, многие женщины неправильно видят свои пропорции и свою фигуру. Отсюда появляются слишком обтянутые силуэты и зыбкий трикотаж на рельефном теле с эффектом гусенички.
Во-вторых, дамы не всегда понимают свой цветотип, отсюда следует неправильно подобранный оттенок, который плохо смотрится на коже, с волосами, глазами и даже зубами.
В-третьих, женщины часто наряжаются неуместно.
«Не стоит входить в салон самолета в вечернем платье с глубоким декольте. Точно так же не стоит приходить на званый ужин в спортивном костюме. Не надо приходить на чужую свадьбу в белом эффектном платье. Тогда вас даже могут попросить выйти вон», — прокомментировал Васильев.
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