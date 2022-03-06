«Отнимают банковские счета и забирают документы»: Боня рассказала о ситуации в Европе

Виктория Боня много лет живет в Монако. Каждые 10 лет ей необходимо продлевать вид на жительство, а ее 9-летняя дочь Анджелина имеет гражданство. Она там родилась, когда телеведущая был в отношениях с миллиардером Алексом Смерфитом.

Накануне Боня рассказала в своем инстаграме, какая сейчас обстановка в Европе.

«Я сейчас разговаривала с девочками, которые здесь живут, и они говорят, что у многих на юге Франции, например, в Монако, отнимают банковские счета и забирают документы, а потом звонят и говорят: «Мы вас лишаем резиденции». Вот так вот отсюда потихонечку выживают русскоязычное население», — сказала Боня.

Добавим, Виктория Боня готовится к свадьбе. Предложение она получила в январе. Имя возлюбленного пока не называет.

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