Миллионы в крипту: как Бузова и другие звезды спасают свои накопления

Российские селебрити сколотили немалое состояние. Например, за частное выступление Ольга Бузова получала 30 тысяч долларов, а Иван Ургант – не менее 50. Теперь же все больше и больше звезд стали доверять электронным деньгам. А все ради того, чтобы сохранить свои накопления.

«Для многих крипта привлекательна, поскольку ей не страшны ни западные санкции, ни блокировки. Я вложила более миллиона рублей в криптовалюту еще до кризиса. Слышала, что сейчас такие вложения сделала Ольга Бузова, Иван Ургант, Элджей и другие звезды», — рассказала «Комсомольской правде» Анна Калашникова.

Напомним, в 2018-м Ольга Бузова запускала собственную криптовалюту – бузкоин. Правда, идея поющей ведущей не нашла поддержки среди россиян и провалилась.

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