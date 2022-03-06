«Кинопремьера Тимофея»: сын Прилучного и Муцениеце попробовал себя в роли актера

В браке у Агаты Муцениеце и Павла Прилучного родились двое детей – сын Тимофей и дочь Мия. После развода актеров наследники живут с мамой, но много времени проводят и с папой.

В январе Тимофею исполнилось 9 лет и он уже сыграл свою первую роль. Об этом Агата сообщила в своем инстаграме.

«Есть у меня для вас творчески хорошая и приятная новость! Наконец-то, завтра выходит наше детище под названием «Ты ж мать». Первая кинопремьера Тимофея! Ну и я играю себя! Вообще это новый для нас всех формат, серии «коротыши», — написала Муцениеце.

Напомним, ранее ходил слухи о том, что Прилучный и Муцениеце воссоединились.

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