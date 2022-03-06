«Смотримся гармонично»: Волочкова привела нового возлюбленного в спортзал

Анастасия Волочкова закрутила новый роман. Ее возлюбленным стал молодой бизнесмен Дмитрий, которому всего 26 лет. Балерину не смущает 20-летняя разница в возрасте, она с удовольствием делится подробностями личной жизни с фолловерами.

На этот раз Анастасия привела Дмитрия в спортзал, где устроила балетную репетицию.

«Вроде в кадре смотримся с Димой гармонично», — написала Волочкова.

Напомним, что Дмитрий занимается банным бизнесом, как и предыдущий возлюбленный балерины по имени Сергей. Ранее бывшая девушка Димы рассказывала о его больших долгах и кредитах.

Добавим, ранее Волочкова объясняла фанатам, что не будет говорить о политической ситуации, так как ее задача — радовать публику.

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