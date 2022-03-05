Заботливый папа: Прилучный привел маленькую дочку на занятия по балету

Павел Прилучный является одним из самых успешных молодых актеров. Он снимался в сериалах «Мажор» и «Клетка». Но особую славу ему принесла роль в картин «Закрытая школа». Именно тогда он познакомился с Агатой Муцениеце.

Они тайно сыграли свадьбу и вскоре обзавелись детьми. Но в 2020 году пара распалась. Несмотря на то, что сначала их отношения были напряженными, теперь экс-супруги дружат.

Примечательно, что недавно Павел увиделся с Агатой, когда она отдыхала в Дубае. А вот теперь актер посвятил время дочке Мие, которой исполнилось шесть лет. Примечательно, что он подарил ей большой подарок.

По всей видимости, девочка провела время в гостях у папы дома, так как утром он отвез ее на занятия по балету. Прилучный поделился трогательными кадрами, на которых кроха в пачке заходит в зал.

«Пошла Миюха», — отметил артист.

Поклонники восхитились юной звездой балета. Многие отметили, что Прилучный заботливый папа. Добавим, что вечером уже Муцениеце развлекала детей. Она сводила сына Тимофея и наследницу в зоопарк, где они увидели кроликов и козочек.

Каждую свободную минуту актриса посвящает малышам. Пока Агата не нашла новую любовь. А вот Павел еще недавно был с Мирославой Карпович, но их давно не видели вместе.

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