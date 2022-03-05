«День рождения у моей дочурки»: Давид Манукян удивил заявлением

Исполнитель Давид Манукян часто упоминает о желании завести детей. А недавно он пришел с букетом цветов к девочке, которую назвал своей дочерью.

Поклонники Манукяна заподозрили артиста в том, что все это время он скрывал дочь. Давид успокоил фолловеров. У него нет детей. Но к наследнице своих друзей Милане Хаметовой знаменитость относится как к собственной дочери.

Девочке исполнилось 12 лет. В этом возрасте малышка уже снимается в музыкальных клипах и дружит с такими звездами, как Давид Манукян и Ольга Бузова.

«День рождения у моей дочурки. Я давно ей обещал кое-что подарить. Скажу, что сейчас это очень дорого стоит», – заявил Давид Манукян в личном микроблоге.

Милана как-то пожаловалась блогеру, что разбила дорогой телефон. И Давид Манукян не поскупился и подарил имениннице новый гаджет.

Напомним, ранее Давид Манукян признался, что завидует Илону Маску. Артист хотел бы полететь в космос, ели бы ему не нужно было выступать на сцене.

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