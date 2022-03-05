«Купите любимую косметику, сделайте маникюр»: Анна Бузова рассказала, как справляется с негативными эмоциями

Бизнесвумен пообщалась с психологом и поделилась лайфхаками по устранению стресса.

Среди последних Stories личного микроблога младшей сестры Ольги Бузовой – Анны – появились советы по избавлению от тревоги. Примечательно, что для взятия ситуации под контроль нужно всего лишь побеседовать с близкими или заняться спортом.

Бузова призналась, что в последнее время испытывает негативные эмоции. А иногда чувства знаменитости и вовсе выходят из-под контроля.

«Что может помочь справиться с этим чувствам? Общение с близкими, необходимо проговорить все эмоции с теми, кто поймет. Рутина дня, возвращение контроля. Контроль над своей жизнью в условиях здесь и сейчас», – написала Анна после общения с психологом.

«Принимать ежедневные решения, которые возвращают вас в жизнь: уборка, что надеть, что приготовить, куда пойти погулять, как похудеть. Это маленькая цепь вопросов, которые мы можем сейчас решить, тем самым потихоньку возвращать контроль», – добавила Бузова.

Анна призвала вспомнить о своем любимом хобби. Также сестра Ольги Бузовой предлагает заняться тем, что вы никогда не делали. Например, начать медитировать или пойти на йогу. Также можно провести домашнюю тренировку.

«Порадуйте себя мелочами, которые позволят вам себя чувствовать здесь и сейчас. Купите любимую косметику, сделайте маникюр, порадуйте себя прогулкой в парке», – резюмировала Бузова.

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