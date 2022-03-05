«Но мне не хочется такого»: Евгения Медведева призналась, что резко повзрослела за последние дни

Олимпийский призер Игр-2018 года мечтает начинать день со смешных роликов в TikTok.

Напарница Дани Милохина в шоу «Ледниковый период» Евгения Медведева опубликовала пост в личном микроблоге, где сделала заявление о своем самочувствии.

Спортсменка призналась, что начала ощущать себя гораздо старше своих лет.

«За последнюю неделю меня охватило чувство, будто я повзрослела на десяток лет. Но мне не хочется такого взросления: я всего лишь девочка, которая всю жизнь верила в идеалы искусства и добра, всегда была наивной и смешной. И я хотела бы оставаться наивной и смешной. Просто листать с утра забавные видео из ТикТока и начинать день с позитива, а не дрожащими руками обновлять новостные ленты политических изданий», – отметила Медведева.

«Да, понимаю, многим сейчас гораздо хуже, страшнее, невыносимее. И поэтому каждый день внутри меня живет мысль — любые свои цели и мечты я бы поменяла на мир, взаимоуважение, умение договариваться без жертв. Всем добра!», – дополнила Медведева в своем микроблоге.

Напомним, ранее Евгения Медведева предстала в белоснежном платье и с жемчужным макияжем. Этим образом знаменитость напомнила настоящую невесту.

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