Выходной с мамой: Муцениеце подловила дочку в модном серебристом пуховике с братом в зоопарке

Агата Муцениеце является известной актрисой. Уже больше 10 лет она строит карьеру в кино. Примечательно, что ее можно увидеть в фильмах «Тобол» и «Честный развод». Она состояла в браке с Павлом Прилучным.

Однако их союз оказался непрочным в 2020 году они развелись, а актриса с детьми стала жить отдельно в квартире. Если сначала она переживала, то вскоре звезда похудела и стала получать еще больше предложений по работе.

А вот на днях Агата отметила день рождения дочки Мии. Для наследниц она украсила квартиру шариками. На следующий день ее уже поздравил Прилучный. Девочка провела с папой целый день.

А вот 5 марта актриса решила устроить увлекательный день наследникам. Она сводила их в контактный зоопарк. Они смогли погладить кроликов и покормить козочек. Муцениеце засняла малышей.

Мия предстала в пуховике серебристого цвета и розовой шапке. А вот Тимофей был в темно-синем пуховике и горчичной шапке. Они наблюдали за кроликами.

Поклонники восхитились тем, какая Агата хорошая мама. Многие отметили, что дети у актрисы очень красивые и воспитанные. «Как классное», «У вас прекрасная семья», «Счастливые дети», «Сколько счастья в этих кадрах», «Вы прекрасная мама», «Вот это насыщенные дни», — прокомментировали кадры пользователи Сети.

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