Актуальный стиль: Водонаева щегольнула в пудровом платье-жакете и модной косынке

Алена Водонаева многим знакома по шоу «Дом-2». Однако потом она стала журналисткой. Алена пишет книги, статьи и регулярно появляется на красных дорожках. Она зачастую высказывается на злободневные темы.

Недавно светская львица провела время в Африке на съемках шоу. Но теперь она снова находится в России. Узнав о санкциях и брендах, которые закрыли магазины в Москве и других российских городах, она решила поддержать отечественные бренды.

Водонаева поделилась кадрами, на которых предстала в новом образе. Она покрасовалась в пудровом платье-жакете и высоких ботфортах в то. Образ также дополнила леопардовая шубка и бархатная косынка, которую звезда повязала на голову.

Именно платки стали хитом и заменили многие головные уборы. Алена подчеркнула стройную фигуру. Она устроила дефиле в монохромном образе.

«Российские дизайнеры, пост для вас. Я периодически делаю „рекламные посты“ для российского бизнеса», — написала она.

Модница предложила всем дизайнерам отметиться в ее аккаунте. Поклонники были рады такому жесту. Многие также восхитились тем, как выглядит журналистка. «Очень красивая!», «Ну какая красотка, просто огонь», «Алена, как вы элегантно оделись», «Обожаю такие цвета», «Это очень роскошно», «Ноги бесконечные», — прокомментировали кадры пользователи Сети.

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