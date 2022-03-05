«Хочется остаться на связи»: Яна Рудковская поддержала тренд на монохромный образ

Среди последних публикаций личного микроблога звездного продюсера Яны Рудковской появилась фотография из Эрмитажа. Знаменитость позировала в монохромном образе на торжественной лестнице музея.

Яна Рудковская отдала предпочтение черному цвету и строгому стилю с минимум аксессуаров. Жена Евгения Плющенко нарядилась в комбинезон со свободными шортами и короткими рукавами.

Продюсер дополнила монохромный образ сапогами из замши с квадратным мысом и сумочкой Dior. Также Яна надела два браслета в минималистичном стиле.

«Добрый вечер! В столь непростое время хочется остаться со всеми на связи! Жду вас в моей группе в «Одноклассниках». Сейчас там многие создают или возобновляют свои аккаунты. Этой сетью пользуются, на минуточку, 10 миллионов человек», – сообщила Яна Рудковская в личном микроблоге.

«Красотка», «Прекрасный образ!», «Вам идет этот стиль», «Черный вас еще больше стройнит», «Красивая», – написали восторженные поклонники Яны Рудковской.

Напомним, ранее Яна Рудковская в цветочном платье Dior пастельных тонов отметилась в Мариинском театре. По возвращении с Мальдив знаменитость повеселилась на концерте Димы Билана, а потом отправилась на спектакль «Бахчисарайский фонтан».

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