«Завелись маленькие букашки»: мама Бородиной рассказала, как телеведущая не мыла голову несколько дней

Ксения Бородина уже много лет работает на телевидении. Она успела поработать на многих проектах, но прославило ее шоу «Дом-2». Когда Ксения стала знаменитой, она начала посещать премии и красные дорожки.

Телеведущая старалась выглядеть модно. Но спустя годы она призналась, что теперь некоторые образы ее ужасают, в особенности прически. В последнее время звезда часто сама себе подбирает луки.

Во время поездки в Дубай с Бородиной отдыхала ее мама Инна Булатовна. Примечательно, что обычно телеведущая ругает дочек то за неуместные наряды, то за небольшие проказы. Но родительница Ксении решила рассказать, как сама звезды в детстве оказалась в конфузной ситуации, отдыхая у бабушки в деревне.

«Ксюша когда в деревне отдыхала у бабы Гали, там был пруд, и она плавала все время. У нее волосы были такие же длинные, как у тебя. Ну не всегда их там помоешь в деревне, там и колодца не было. Один день не помыли, второй. И завелись маленькие букашки, вошки. Короче, ей чем-то намазали, каким-то мылом специальным. Пахло сильно. Повязали платком. Она говорит, что все-равно пойдет гулять. Пошла к подруге, заходит в калитку и говорит: А маша дома? Вы не переживайте только, у меня вошки в голове. Ну так и не пустили, такие люди были в деревне тогда», — поделилась она.

Теона и Маруся удивились такому рассказу. Они не ожидали, что узнают подобную информацию о маме. А сама Бородина посмеялась над историей и отметила, что подобные рассказы обычно звучат за столом в присутствии жениха.

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