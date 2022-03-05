Дама в красном: Мирослава Карпович собрала монохромный образ для новой фотосессии

Бывшая возлюбленная Павла Прилучного – Мирослава Карпович – весну встречает в алом цвете. Знаменитость пришла на фотосессию в образе, полностью состоящем из вещей ярко-красного оттенка.

Звезда сериала «Папины дочки» выбрала туфли на каблуке-рюмочке, плотные колготки, атласное платье с квадратным вырезом и пальто с карманами. Все, что красовалось на артистке, было представлено в алом цвете. Примечательно, что платье и пальто сливались в единое полотно не только из-за одинакового оттенка, но и потому, что они были украшены бахромой на подоле.

Мирослава завила золотистые пряди и встала для эффектного кадра, слегка разведя ноги в стороны. Также Карпович размахивала длинными ногами. А руками, словно балерина, делала плавные движения. Ролик со съемки Карпович опубликовала в своем микроблоге.

«Ого, сколько страсти», «Невероятная», «Великолепная», – написали восторженные поклонники Карпович в комментариях под кадрами с бэкстейджа.

Напомним, ранее актриса Мирослава Карпович встретилась с подругами с рубашке с рваными акцентами. Знаменитость добавила к необычной блузке джинсы слоучи и крупные серьги из золота.

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