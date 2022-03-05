«Модная малявка»: Муцениеце запечатлела дочку, которая вернулась от Прилучного с подарками

Агата Муцениеце является известной актрисой. Она уже давно работает в киноиндустрии и пополнила копилку множеством ярких ролей. При этом Агата также стала мамой двоих детей. Она родила сына Тимофея и дочку Мию от Павла Прилучного.

Со звездой сериала «Мажор» она прожила почти 10 лет. Однако в 2020 году они развелись. Теперь артистка сама растит наследников, но не запрещает им видеться с папой.

На днях дочка Муцениеце отпраздновала свой день рождения. Мама устроила для нее сюрприз — украсила квартиру воздушными шарами. Малышка весь день провела с братом и родительницей.

А вот наследующий день с ней был Прилучный. Он не оставил именинницу без подарка. Мия с радостью распаковала коробку. Позже Агата засняла наследницу, которая сидела за столом в розовой толстовке и наушниках с ушками.

«Модная малявка», — написала она.

Поклонники восхитились тем, как выглядит кроха. Многие отметили, что она очень похожа на маму. «Ну просто прелесть», «Вот это кошечка», «Мне нравится она», «Агата, у вас очень красивая дочка», «Какая она милая у вас», «Просто красотища», «Ну я любуюсь этой куколкой», — стали писать пользователи Сети. Напомним, что в прошлом году малышку поздравил сам Егор Крид. Тогда Муцениеце смогла выйти с ним на связь и исполнить мечту наследницы.

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