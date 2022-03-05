Современный ремонт в белых тонах: Мария Горбань похвасталась интерьером в новом особняке

Звезда сериала «Кухня» недавно купила особняк в Подмосковье, где живет с мужем и детьми.

Мария Горбань уже давно стала популярно актрисой. Она снимается в рекламе и кино. Ее прославила роль в сериале «Кухня», где она сыграла жену Дмитрия Нагиева. Мария была так убедительна, что и в настоящей жизни им приписывали роман.

Однако телеведущий свою личную жизнь скрывает. А вот актриса в прошлом году сыграла свадьбу с фотографом Кириллом Зоткиным. А летом у них родился сын Нилан.

Примечательно, что Горбань рожать ездила в Майами. А когда она вернулась в Москву, то вскоре переехала в новый особняк, который купила в Подмосковье. От прошлых отношений у нее есть дочка Стефания.

Чтобы всем хватало места, артистка выбрала просторный дом, где сделала дизайнерский ремонт. Накануне Мария поделилась кадрами, на которых можно увидеть современную дверь, установленную вровень со стеной и выкрашенной в тон. Именно такие двери в тренде в 2022 году.

Пол сделан из ламината под дерево. В гардеробной уже стоит столик для косметики и стул из актуального материла букле. Стены также покрашены в белый цвет.

Дома у звезды не только дочка открывает двери, но и коты. Это Горбань сняла на видео. Поклонники восхитились ее семейным гнездышком. Многие адресовали ей комплименты. К слову, недавно Ксения Бородина показала интерьер детских комнат ее загородном доме.

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