Федук впервые показал новорожденную дочку и рассекретил ее имя

Артист находится рядом с возлюбленной в роддоме.

Федор Инсаров, более известный как Федук, уже больше 10 лет выступает на сцене. Он выпускает песни и участвует в балах. Не так давно ему исполнилось 30 лет. Сердце артиста уже давно занято.

Он состоит в отношениях с Сашей Новиковой — дочкой ресторатора Аркадия Новикова. В мае 2021 года влюбленные сыграли свадьбу, но пышное торжество отложили. А е так давно стало известно, что пара ждет ребенка.

Еще 3 марта появились слухи, что Федук стал папой. Однако молодая пара подтвердила радостную новость спустя два дня. В соцсети рэпер поделился трогательным кадром, сделанным в роддоме. Он держал на руках крохотную дочку.

Саша была растрепанная, но с легким макияжем. Новоиспеченная мама улыбалась, позируя для фото. Родители уже придумали имя для крохи.

«Саша+Федя=Нина», — написал Федук.

Поклонники восхитились снимком. Многие также отметили, что они выбрали красивое имя, которое в последнее время не часто можно встретить.

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