Павел Деревянко спровоцировал слухи о воссоединении с бывшей женой

45-летний Павел Деревянко практически ничего не рассказывает о своей личной жизни. Известно лишь, что полтора года назад актер расстался с гражданской женой Дарьей Мясищевой спустя девять лет отношений.

Однако в субботу артист поделился совместной фотографией с бывшей и детьми, отметив, что они семья.

«Мира и добра Всем и Каждому #моясемья Берегите друг друга!» — подписал публикацию Деревянко.

Напомним, у Павла и Дарьи подрастают двое детей. В этом году младшую дочь Александру отдали во второй класс, а старшую Варвару — в шестой. Павел и его бывшая жена выбрали для девочек нестандартное и очень дорогое учреждение. Обучение обходится актеру в копеечку — за год за каждого ребенка нужно вносить 750 тысяч рублей.

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