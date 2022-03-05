«Не в тех обстоятельствах, чтобы позволить роскошь»: Симоньян призвала национализировать ИКЕА

Телеведущая Маргарита Симоньян на канале «Россия 1» заявила, что Россия должна национализировать шведскую торговую сеть магазинов мебели ИКЕА.

«А чего мы не национализируем просто эту ИКЕА. Все эти склады, все эти магазины? Там работают наши люди, они сейчас останутся без работы. С какой стати? Это наша земля. Мы их сюда пустили. Они ведут себя по-свински, они нарушают все приемлемые нормы. Мы опять будем думать, что для этого закон надо принимать?» Маргарита Симоньян

Как отметила Маргарита Симоньян, «кнопочку нажали и все. «Что там рядить. Получать отзыв правительства. Мы не в тех обстоятельствах, чтобы позволить себе роскошь», — заявила Маргарита Симоньян.

Напомним, что шведская торговая сеть ИКЕА приостановила работу в России до 31 мая. При этом сотрудникам будет сохранена зарплата.

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