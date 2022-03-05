Снова вместе? Бари Алибасов показал, как проводит время с Лидией Федосеевой-Шукшиной

74-летний Бари Алибасов показал в соцсетях, как проводит время с бывшей женой Лидией Федосеевой-Шукшиной. На кадрах они вместе мило прогуливаются по центру Москвы.

«Теплая встреча весной», — подписал публикацию Алибасов.

При этом фотографию Бари Каримович сопроводил песней продюсируемой им группы «На-на» «Больше, чем любовь».

У многих поклонников тут же возник логичный вопрос: «Неужели снова вместе?».

Напомним, в ноябре 2018 года страну потрясла новость о внезапной свадьбе Бари Алибасова и Лидии Федосеевой-Шукшиной. Тогда поклонники были шокированы, ведь многие даже не догадывались о романе звезд.

Правда, их союз оказался недолгим. Через три года супруги развелись.

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