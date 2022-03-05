«Мечтать нужно глобально»: Надежда Сысоева после травли отправилась на пробы

По словам актрисы, ей очень сложно собрать себя в кучу.

Актриса Надежда Сысоева в сторис Instagram призналась, что пережила самую настоящую травлю после скандала с режиссером Сариком Андреасяном.

«Еду на пробы. Сложно собрать себя в кучу. А после некоторых СМС, что я недоактриса уверенности это не добавляет. Но я вам так скажу. Мечтать нужно глобально. Не поверхностно, а прямо, как следует от души, до самых вершин». Надежда Сысоева

Как отметила Надежда Сысоева, если у некоторых проблемы с мечтами, то следует учиться.

«И Голливуд, и Уилл Смит. Да, что хочу, то и думаю. Когда-то, живя в Красноярске, я тоже мечтала работать на ТНТ. Купить квартиру в Москве и путешествовать по всему миру. И это было нереально как Голливуд. Верила в меня одна мама», — заявила Надежда Сысоева.

Напомним, что Надежда Сысоева подверглась травле, когда заявила, что не хочет сниматься только в фильмах Сарика Андреасяна после введения санкций. Режиссер посоветовал ей уехать во Львов и поднимать местный Театр эстрады.

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