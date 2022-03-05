Ольга Бузова в белоснежном платье в горох и воротничком «Клодин» напомнила о Дне выключенных гаджетов

Исполнительница Ольга Бузова разместила в личном микроблоге ролик, в котором покрасовалась в платье с принтом polka-dot и отложным воротничком перед фолловерами. В таком наряде знаменитость поздравила всех с Днем выключенных гаджетов.

Бузова призналась, что социальные сети много для нее значат. Там ее поклонники и работа. Однако даже бизнесмвумен с несколькими десятками миллионов подписчиков готова оторваться от гаджетов, чтобы пообщаться с родными или посмотреть интересный фильм.

Ольга Бузова напомнила, что пятого марта отмечается День выключенных гаджетов. Сама Оля отправилась на съемки, чтобы оторваться от экрана телефона.

К слову, для этого Бузова надела короткое платье с эффектом летящей ткани. Белоснежный наряд был украшен ленточкой на воротничке «Клодин» и мелким горошком. Ольга собрала волосы в высокий хвост и слегка завила локоны.

Напомним, ранее Ольга Бузова пожаловалась на плохое самочувствие по приезде из Африки. Знаменитость никак не может наладить режим сна. И к усталости от съемок добавились тревога и бессонные ночи.

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