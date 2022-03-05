Беременная жена Ивлева показала, как отпраздновала день рождения падчерицы

Девочке исполнилось восемь лет.

Дочке знаменитого шеф-повара Константина Ивлева от первого брака Маше исполнилось восемь лет. На празднование дня рождения ребенка телеведущий пришел со своей нынешней беременной женой Валерией.

Лера рассказала в соцсетях, что украсила дом цветами и более 100 шарами различных форм и размеров. А в подарок с Константином они купили девочке пиньяту.

Это мексиканская по происхождению игрушка довольно крупных размеров, изготовленная из папье-маше или легкой оберточной бумаги с орнаментом и украшениями.

«Даже объелась. Да простит меня мой сахар», — написала жена Ивлева в личном микроблоге в Инстаграме.

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