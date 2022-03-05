Прилучный озвучил потери американских студий из-за отмены в России «Бэтмена» и «Морбиуса»

Как отметил актер, они сопоставимы с пиком пандемии.

Актер Павел Прилучный в Instagram озвучил потери американских компаний из-за невыхода на российский рынок некоторых картин. Он сослался на данные, которые предоставили ему его друзья.

«Из-за отказа американских студий выпускать в российский прокат «Бэтмена» и «Морбиуса» кинотеатры недосчитаются в марте, по оценке «Бюллетеня кинопрокатчика», до пяти миллиардов рублей. Потери сопоставимы с пиком пандемии». Павел Прилучный

Как отметил Павел Прилучный, он не так давно встретился со своими друзьями. Основная задача, которую он обсудил на встрече, как в такой ситуации поднять российское кинопроизводство. В ближайшее время он постарается при помощи коллег порадовать зрителя интересными российскими проектами.

Напомним, что Павел Прилучный сыграл в сериалах «Мажор», «Клетка», «Закрытая школа», в детективе «Преступление», криминальном фильме «Беги», драме «Союз Спасения».

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