Федук подтвердил, что стал отцом

Артист опубликовал строчки из песни в личном микроблоге в день рождения его ребенка.

В Telegram-канале артиста Федука появилось сообщение о рождении у него ребенка.

Федук подтвердил, что он вместе с женой Александрой Новиковой стали родителями девочки. Пока неизвестно, как пара назвала малышку. Зато стало понятно, что у молодых родителей родилась здоровая и крепкая принцесса весом 2.64 килограммов и ростом в 49 сантиметров.

Пока Федук вместе с возлюбленной скрывали рождение ребенка, поклонники уже обсуждали возможное появление на свет дочери артиста.

А вчера, четвертого марта поздно вечером певец опубликовал в личном микроблоге строчки из песни рэпера Касты «Ну а сегодня я стал папой».

Поклонники тут же принялись поздравлять молодого отца:

«Поздравляю! Ура!», «Федя, поздравляем!», «Какая радость!», «Ты справишься, ура!», «Мы рады за вас с Сашей».

Напомним, что ранее возлюбленная Федука жаловалась на плохое самочувствие во время беременности. Дочь московского ресторатора Александра Новикова говорила, что у нее был ужасный токсикоз. Саша с нетерпением ждала рождения ребенка, потому что беременность оказалась для нее сложным испытанием.

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