Ксения Собчак улетела в Турцию на бизнес-джете за пять миллионов рублей

Ксения Собчак покинула ранее покинула территорию России. Она заявила, что отправилась на отдых вместе с сыном Платоном, которому обещала хорошо провести каникулы. Некоторые СМИ сообщали, что Собчак совершила перелет в Турцию эконом-классом.

Однако в субботу, 5 марта, стало известно, что Собчак воспользовалась самолетом класса VIP. Сообщается, что перелет обошелся Ксении в пять миллионов рублей.

В Сети появилось видео, как знаменитость проходит регистрацию на рейс и проходит с наследником на посадку в бизнес-терминале аэропорта. Ролик опубликовал РЕН ТВ.

Ранее Ксения отмечала, что ее путешествие в Турцию запланированное.

«Я лечу, а не улетаю. Сейчас у ребенка каникулы в школе и мы летим в отпуск, давно запланированный (обещания — даже ребенку — надо исполнять). Так я следую собственному совету не поддаваться панике. Я русская, я гражданка России, я никуда не эмигрирую, у меня нет никаких других гражданств, «тупичков» и яхт», – писала в своем микроблоге Собчак.

Напомним, ранее стало известно о сумме, которую Ксения Собчак выплатила после аварии в Сочи. Ксения Собчак оплатила все расходы пострадавшей Оксаны Садовник, а это один миллион и 150 тысяч рублей. А на открытие фотостудии Садовник телеведущая приехала лично.

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