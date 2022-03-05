Приехал с подарком: Прилучный поздравил дочку Муцениеце с шестилетием

Актер не появился в день праздника, но потом провел целый день с наследницей.

Павел Прилучный уже давно стал популярным актером. Его прославили такие сериалы как «Мажор» и «Закрытая школа». Почти 10 лет он прожил в браке с коллегой Агатой Муцениеце. Она подарила ему детей: дочку Мию и сына Тимофея.

Примечательно, что их считали одной из самых крепких пар в отечественном шоу-бизнесе. Но в 2020 году супруги развелись. При этом теперь они поддерживают дружеские отношения.

1 марта Агата отпраздновала свой день рождения. А 3 марта у ее дочки настал праздник — ей исполнилось шесть лет. Актриса устроила для нее сюрприз. Она украсила всю квартиру шариками. Потом звезда провела с ней весь день.

А вот Прилучный поздравил наследницу только накануне. Он приехал к ней с подарком. Малышка была облачена в черное платье. Она едва смогла сама распаковать большую коробку.

«Открываем подарули», — заявил артист.

Павел помог дочке. Многие поклонники восхитились тем, какой он отец. Многие осыпали его комплиментами. «Ну просто прелесть», «Какая она милая», «Папа с таким подарком пришел», «Интересно, что подарил», «Мия точно счастливая папина дочка», «Как это мило», «Паша молодец», «Дочки любят своих отцов», «Паша такой классный», — прокомментировали кадр пользователи Сети.

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