«Я потеряла все сразу, стал рушиться нос»: Алиса Аршавина обвинила во всех своих бедах мать

Бывшая жена футболиста Андрея Аршавина Алиса в Instagram обвинил в своих бедах родную маму. Она считает, что ее родительнице не нужны внучки и она сама. Она заметила, что муж ее мамы постоянно пьет.

«Ровно год назад появилась в моем доме мама со своим мужем. Тогда я решила, что няне, наверное, пора пока уйти и я потеряла все сразу. Стал рушится нос, вылезло аутоиммунное заболевание, но пока был дом и деньги — все это терпелось». Алиса Аршавина

Как заметила Алиса Аршавина, с мамой она не общается, но «проклятие» родительницы явно не окончено. На горизонте вплыл первый муж Алисы Аршавиной, который стал портить жизнь ее семье.

Напомним, что у Алисы Аршавиной трое детей. Младшая дочь Есения была рождена от футболиста Андрея Аршавина.

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