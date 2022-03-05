Оксана Акиньшина с детьми от Арчила Геловани прокатилась на горных лыжах

Наследники актрисы от ее второго брака подросли и без страха спускаются со снежных склонов.

Артистка Оксана Акиньшина разместила редкие снимки с детьми от второго мужа Арчила Геловани в личном микроблоге. Знаменитость запечатлелась с наследниками на снежном склоне.

Акиньшина отправилась с сыном Константином и дочерью Эмми учиться кататься на сноуборде и лыжах. Девятилетний наследник Оксаны Акиньшиной в ярко-синей куртке прокатился на горных лыжах кислотного оттенка.

А пятилетняя Эмми встала на детский сноуборд в горнолыжным костюме с фиолетовыми вставками.

К слову, брак Оксаны Акиньшиной и продюсера Арчила Геловани распался в 2018-м году. Об этом актриса сообщила своим поклонникам лично. Бывшие муж и жена давали друг другу второй шанс, но так и не смогли вернуть гармонию в свои отношения.

Напомним, ранее Оксана Акиньшина пришла поддержать Данилу Козловского на премьере «Караморы». Артисты не стали фотографироваться вместе на красной дорожке. Знаменитостей заподозрили в романе. Но сами Данила и Оксана отрицают любовную связь между ними.

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