«Шубы и скоморохи»: Курбан Омаров высказался в адрес хейтеров

Бывший муж Ксении Бородиной поддерживает Россию в это непростое время.

Среди последних Stories личного микроблога бизнесмена Курбана Омарова появилась запись, в которой знаменитость обратился к экс-патриотам России.

Омаров посмеялся над лицемерием тех, кто критикует свою Родину. Предприниматель и блогер вспомнил, как некоторые звезды вытравляли фотографии в пилотках в честь Дня Победы. А теперь эти же люди пишут злостные комментарии о своей стране.

«Интересно, а где сейчас те блогеры, которые себя в пилотках выставляли на 9 Мая. Что-то не вижу такого же количества любви к Родине. Вы боитесь гневные комментарии не выдержать? Боитесь отписок? Конечно, сейчас нужна сила воли и духа, которой у вас нет», – высказался бизнесмен.

Бывший муж назвал скоморохами псевдопатриотов.

«Понимаю, могут заблокировать аккаунт. Поэтому лучше не надо газовать. Когда все успокоится, нам снова будут нужны шуты и скоморохи», – резюмировал Омаров.

Напомним, ранее Курбан Омаров возмутился тем, что его приглашают в диванные войска Украины.

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