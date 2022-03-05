Борис Корчевников показал, как Россию яростно поддерживают в Болгарии

Жители вышли с флагами на улицы.

Телеведущий программы «Судьба человека» на канале «Россия 1» Борис Корчевников в Instagram показал, как поддерживают россиян в Болгарии. На кадрах можно увидеть жителей с российскими флагами.

«Болгария: «Спасибо, Россия». Борис Корчевников

«Молодцы, ребята», «Славяне должны держаться вместе. К сожалению, не все это понимают», «Спасибо всем, кто поддерживает Россию», — отметили в комментариях пользователи.

Напомним, что из-за спецоперации в Донбассе программа «Судьба человека» временно не выходит в эфир. В сетке ее заменили на другие передачи.

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