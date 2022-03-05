Селена Гомес пришла на концерт Дуа Липы в сопровождении возможного бойфренда

Американская исполнительница Селена Гомес посетила концерт Дуа Липы вместе с предполагаемым возлюбленным Зеном Матоши.

Отметим, что недавно на Мэдисон-сквер-гарден прошел концерт певицы Дуа Липы. Поддержать коллегу пришла Селена Гомес. Вот только бывшая возлюбленная Джастина Бибера оказалась на выступлении приятельницы не одна. Селену Гомес сопровождал Зен Матоши — американский бизнесмен.

Поклонники Гомес решили, что спутник певицы ее новый парень. Однако позже инсайдер, входящий в близкий круг Селены опроверг эту информацию.

«Пока они не пара. Кто знает, что будет дальше», — сказал источник в беседе People.

К слову, Селену и Зена сопровождала еще одна персона. Директор медиа-компании The Newsette Даниэлла Пирсон пришла вместе с предполагаемой парой. Именно она опубликовала фото с Селеной и Зеном в Instagram. После чего артистку и заподозрили в новом романе с перспективным бизнесменом.

К слову, Зен работает вместе с такими компаниями, как Hyperloop Transportation Technologies. Еще у него отличное образование, а также степень магистра делового администрирования в Университете Фордхэма.

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