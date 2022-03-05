Анна Нетребко удалила последние записи в соцсетях и взяла паузу в карьере

Оперная дива была вынуждена взять паузу в карьере, не выдержав давления.

Российская оперная дива Анна Нетребко через своего представителя объявила о приостановке профессиональной карьеры. В ближайшее время на сцене ее увидеть не удастся.

Отметим, что тучи над Анной Нетребко стали сгущаться с началом спецоперации России в Донбассе. Началось все с того, что итальянские журналисты сообщили о «болезни» звезды.

Якобы по этой причине она пропустит спектакли 9, 12, 16 и 19 марта на сцене театра La Scala. Причем, как уверяли акулы пера, Нетребко еще придется платить неустойку. Сама оперная дива опровергла свою болезнь и взяла паузу на размышления.

Вскоре последовали следующие санкции в отношении Анны Нетребко. Ей запретили выходить на сцену Баварской оперы. Анна Нетребко, находясь под эмоциональным гнетом, приняла решение удалить все посты за последнюю неделю из Instagram.

больше по теме Анна Нетребко взяла паузу и в ближайшее время не будет выступать на мировой оперной сцене Об этом сообщил представитель российской звезды Максим Берин.

Еще через день театр «Метрополитен-опера» объявил о замене Анны Нетребко певицей из Украины Людмилой Монастырской. Вокалистка выйдет на сцену в опере «Турандот». Об этом сообщила пресс-служба театра «Метрополитен-опера» на своей странице в Instagram.

Напомним, что Анна Нетребко не стала выступать против спецоперации России в Донбассе.

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