Митя Фомин столкнулся с поклонницей, которая атаковала его фото 18+

Исполнитель Митя Фомин заблокировал фанатку в социальных сетях из-за снимков эротического содержания.

Фомин пролистал кадры, которые прислала ему одна из поклонниц. Певец заявил, что особо не всматривался, но не мог не заметить оголенную грудь и не только. Поэтому Митя Фомин добавил аккаунт поклонницы в черный список.

«Вынужден был это сделать. Она меня просто завалила порнографическими фото. Прислала свою огромную грудь, сняла трусики, показала свои гениталии в самых разных ракурсах», — пожаловался артист в выпуске YouTube-канала «Откройте, Давид».

Напомним, ранее Митя Фомин отпраздновал 48-й день рождения. Артист поблагодарил своих поклонников в важную для него дату. Фомин признался, что из-за поддержки фанатов до сих пор выступает, словно в молодые годы.

К слову, к 48 годам Фомин потерял надежду связать себя узами брака. Исполнитель одинок. Детей у Мити Фомина тоже нет. Зато есть крестники: сын хоккеиста Игоря Волкова и дочка певицы Тани Терешиной.

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