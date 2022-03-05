Иначе называет бойфренда: Бритни Спирс заподозрили в замужестве

Исполнительница Бритни Спирс поздравила в своем Instagram возлюбленного Сэма Асгари. Примечательно, что знаменитость назвала его своим мужем.

Отметим, что до этого Бритни говорила о своем избраннике исключительно как о женихе или бойфренде. А теперь Спирс пишет, что Асгари ее муж.

Поклонники певицы тут же принялись обсуждать, когда и где Бритни Спирс могла выйти замуж за брутального брюнета.

«Такая потрясающая фотография моего мужа. Он такой труженик и каждый день поражает меня своей страстью к жизни. Мне так повезло, что я могу разделить с ним свою жизнь. С днем рождения!», – написала Бритни Спирс в личном микроблоге.

Фолловеры артистки оставили в комментариях под постом поздравления с новым возможным статусом Бритни:

«Муж? Поздравляем! Но когда?», «Что она сказала? Муж?!», «Муж? Вы поженились? Ура!», «Бритни Спирс, что подразумевалось под словом «муж»? Вы уже поженились? Если это так, то поздравляю вас!», «Я не ослышалась, муж?».

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