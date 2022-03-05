«Сегодня не время думать о себе»: Крапивина вышла на связь после лишения российского гражданства

По словам бывшего продюсера Светланы Лободы, она никогда не перестанет жить исключительно по совести.

Продюсер Нателла Крапивина в Instagram обратилась к своим подписчикам. На связь она вышла впервые после лишения российского гражданства.

«Спешу заверить вас, что у меня все хорошо, насколько может быть хорошо, когда вокруг всем так плохо. Сегодня не время думать о себе. Сегодня время думать о тех, кому хуже, чем тебе». Нателла Крапивина

Как отметила Нателла Крапивина, она посвятила жизнь тому, чтобы создавать вещи, приносящие людям радость: путешествия, кино, музыку. По словам Крапивиной, она никогда не перестанет жить по совести и заниматься тем, что любит. Бюрократическую суету она хочет оставить юристам.

Ранее Нателла Крапивина негативно высказывалась о спецоперации России в Донбассе. Позже она была вместе с сестрой лишена российского гражданства.

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