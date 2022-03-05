«Ничего подобного не было»: Бабкина стала членом жюри нового шоу

Надежда Бабкина приняла участие в новом телевизионном проекте. В скором времени на НТВ пройдет премьера шоу «Страна талантов». Съемки уже стартовали. Артистка заняло кресло одного из членов жюри, а подробности рассказала в своем инстаграме.

По словам певицы, участие в шоу примут одаренные люди из всех уголков нашей страны — авторы-исполнители, талантливые вокалисты, музыканты и танцоры, а также творческие коллективы всех возрастов.

«Ничего подобного не было на наших экранах доселе. Я жду от проекта интересных участников, которые на всю страну продемонстрируют красоту традиций своего региона, познакомят зрителей со своими обычаями и обрядами, своими таинствами», — сказала Бабкина.

Напомним, ранее гражданский муж певицы Евгений Гор показал свое фото, чем удивил фанатов.

Смотрите также:

Еще больше интересных роликов на нашем YouTube-канале.