«Ходить в гости, знакомиться в транспорте»: Брухунова рассказала, что делать, если отключат соцсети

Накануне Роскомнадзор заблокировал Твиттер и Фейсбук на территории России. Молодая жена Евгения Петросяна Татьяна Брухунова дала совет своим подписчикам в инстаграме на тот случай, если соцсети отключат вообще.

«На случай, если отключат соцсети. Начните общаться вживую, ходить в гости, знакомиться в транспорте, обсуждать новости на скамейке во дворе. И никогда не оскорбляйте других. Так можно только в соцсетях, в жизни за это бьют», — написала Брухунова.

Добавим, ранее Татьяна Брухунова показывала, как выглядит подросший сын юмориста. Ваган родился в 2020 году. Правда, почти полгода пара скрывала его появление на свет.

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