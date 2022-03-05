«Любовь»: Бузова показала, с кем проводит время после работы

Недавно Ольга Бузова вернулась. Более месяца ведущая была в походе, где проходили съемки второго сезона шоу «Звезды в поход». Накануне она рассказала, что продолжает работу и проводит в компании 13 часов. А после показала, с чем последовало время дома после работы.

Ольга понежничала перед камерой со своими чувствами питомцами — собачками.

«Любовь», — коротко подписана кадры Ольга.

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Напомним , на днях Бузова пожаловалась на то, что ее затравили в соцсетях. Недоброжелатели пишут ей разного происхождения оскорбления только из-за того, что она русская.

Добавим, недавно Бузову заподозрили на беременность после неудачно сделанного кадра в инстаграме. Однако оказалось, что поющая ведущая просто поправилась.

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