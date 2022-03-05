«Не отпускал»: Нелли Кобзон призналась, что Иосиф Кобзон не дал ей сняться в кино

Зато вдова артиста поучаствовала в записях музыкальных клипов народного артиста.

Вдова Иосифа Кобзона – Нелли Кобзон – пришла на концерт памяти мужа и поведала историю, как не стала актрисой.

Отметим, что недавно в Зале Церковных Соборов Храма Христа Спасителя Нелли Кобзон появилась в черном приталенном брючном костюме и с распущенными волосами. Красотой знаменитости восхитился Александр Олешко.

«Нелли Михайловна, как жаль, что кинематограф был к вам невнимателен! А вам не предлагали сниматься в кино?», — поинтересовался актер Александр Олешко.

Глава «Культурного Фонда Кобзона» призналась, что муж был против ее актерской карьеры.

«Предлагали. И много раз. Но супруг не отпускал. Иосиф Давыдович говорил режиссерам: «Подождите, ребята, я и сам могу»», – передает слова вдовы Кобзона 7days.

Зато Нелли Кобзона снялась в роли любимой женщины в клипе своего мужа и группы «Республика» на песню «Вишневые розы» Михаила Гуцериева. Также 71-летняя красавица вместе с Иосифом Кобзоном спела композицию «Старый клен» в «Новогодней ночи на Первом».

Напомним, ранее Нелли Кобзон появилась на премьере спортивной драмы «Мистер Нокаут» в рубиновом платье с воротником стойкой и массивами часами на руке. Вдова Иосифа Пригожина накрасила губы алой помадой и дополнила аутфит серьгами в цвет платья.

Смотрите также:

Еще больше интересных роликов на нашем YouTube-канале.