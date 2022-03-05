«Уважаю людей со стержнем, а не сделанных из конфет»: Омаров высказался о нынешних блогерах

Свое мнение по поводу той или иной ситуации Курбан Омаров обычно высказывает в своем инстаграме. Бизнесмен утверждает, что боится потерять аккаунт, где, к слову, у него более пяти миллионов подписчиков, тем не менее, молчать не может.

На этот раз он выразил свое мнение в адрес некоторых блогеров, которые в связи с нынешней ситуацией изменили своим принципам.

«Каждый борется за свою страну, а теперь, посмотрите за чью сторону бьются те блогеры, на кого вы подписаны. Да, есть страх потерять аккаунт, но мне страшней молчать, когда надо говорить. Я уважаю людей со стержнем, а не сделанных из конфет!» — высказался Омаров.

Напомним, недавно Курбан вернулся из путешествия по Италии, где его задержала полиция.

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