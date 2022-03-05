«Я уже полгода работаю в США. Здесь много бывших соотечественников»: Разин уехал из России

Как отметил продюсер «Ласкового мая», свое творчество он переориентировал под западного зрителя.

Продюсер Андрей Разин в Instagram сообщил, что уехал из России. Причем это случилось уже достаточно давно — примерно полгода назад.

«Дополнительно сообщаю своим поклонникам, что я уже полгода работаю в Соединенных Штатах Америки. Здесь, а также в Европе, проживает много наших бывших соотечественников. Я работаю над картиной «Ласковый май — 2», которая будет сниматься тоже за рубежом». Андрей Разин

По словам Андрея Разина, он последние три года занимался тем, что старался переориентировать свое творчество под западного зрителя. В ближайшее время у него пройдут гастроли по Европе, по скандинавским странам, а также по США и Канаде.

Как заметил Разин, он вложил в данный проект колоссальные средства. Теперь вместе с американскими коллегами, которые сейчас являются правообладателями всех прав на «Ласковый май», он будем заниматься творчеством за рубежом.

Напомним, что Андрей Разин — продюсер группы «Ласковый май». Он заслуженный артист Крыма.

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