Белые стены, картины и стеклянные вазы: Халит Эргенче обустроился в Лондоне

Исполнитель главной роли в сериале «Великолепный век» Халит Эргенче несколько месяцев живет с женой Бергюзар Корель в Лондоне. Недавно знаменитость показал в личном микроблоге часть своего дома в королевстве.

Султан Сулейман стал часто появляться на улочках Лондона. Еще в прошлом году турецкий артист публиковал кадры из Великобритании. Вместе со своей семьей Эргенче показывал, как посещает местные кафе и любуется достопримечательностями.

А не так давно Халит Эргенче и Бергюзар Корель приобрели собственное жилье в одном из элитных районов Лондона. В английской столице знаменитости купили особняк с несколькими спальнями и гостиной с камином.

Неизвестно, собираются ли муж и жена жить на две страны. Или же турецкие артисты будут находиться только в Великобритании. В последнее время у Халита и Бергюзар нет действующих телевизионных проектов. Но поклонники уверены, что знаменитости скоро снимутся в новых сериалах. Так как это приносило хорошие гонорары, которые позвонили им купить дом в другой стране.

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