«От тебя – вонь!»: Сысоева возмутилась высказываниям Андреасяна о ее отъезде во Львов

По словам актрисы, фамилия данного режиссера давно стало в определенных кругах нарицательной.

Актриса Надежда Сысоева в сторис Instagram продолжила выяснение отношений с режиссером Сариком Андреасяном.

«Сарик Андреасян. Хотела написать: ничего личного, но это очень лично. Твое имя уже нарицательное. Злого, и как я вижу по твоим словам, не человека». Надежда Сысоева

Как отметила Надежда Сысоева, она — русская до мозга костей.

«Я люблю Россию! Я горжусь русским духом! А от тебя – вонь», — заявила Надежда Сысоева.

Ранее Надежда Сысоева заявила, что не хочет играть в фильмах Сарика Андреасяна. В ответ он заявил, что Сысоеву в мире кинематографа никто за актрису не считает. Кроме того, он посоветовал ей и продюсеру Нателле Крапивиной уезжать во Львов и «поднимать местный Театр эстрады».

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