«Сдать дочку бабушке и не заботиться?»: Ирина Резник резко высказалась в адрес плачущей о родных Лолиты

Жена поэта-песенника Ильи Резника уверена, что артистка сама виновата в своих переживаниях.

Спутница жизни народного артиста России Ильи Резника рассказала, почему Лолите Милявской приходится переживать за жизни дочери и пожилой матери.

Ирина Резник считает, что Лолита должна винить только себя. Потому что когда-то не хотела перевезти родственников в Россию.

«Лолите страшно за маму и дочь? Да, всех мирных жителей жалко. И воинов наших, погибающих за Родину. Но почему Лолита раньше не вывезла маму и дочь в Москву? У нее же здесь есть все условия, есть финансовые средства. Или так удобнее? Сдать дочку бабушке и не заботиться? Только деньги пересылать и смс-ки писать? А поселить у себя родную маму и дочь? Смотреть, как они живут, как кушают, как спят. Рядом с тобой! Конечно, лучше замуж выходить постоянно и пиарить этот грех на всю страну», – заявила Ирина Резник в разговоре с sobesednik.ru.

Напомним, ранее Лолита Милявская с заплаканными глазами записала видео с просьбой открыть гуманитарный коридор для мирных жителей Киева. Дело в том, что на Украине у исполнительницы остались дочь и мама, которые хотели попасть к своей знаменитой родственнице в Москву.

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