Тимати удивился, что в составе украинской делегации переговорщиков с Россией оказался DJ Braun

Музыкант Тимати в сторис Instagram заявил, что удивлен наличию в украинской делегации переговорщиков с Россией DJ Braun.
«Как должны проходить двусторонние переговоры по урегулированию конфликта двух суверенных братских держав, если их возглавляет диджей. Я не в коем случае не глумлюсь. Просто пытаюсь понять».
По словам Тимати, сам он тоже когда-то мечтал стать президентом и думал, что все его близкие «будут триумфально входить в кабинеты».
«Но по факту диджей не может стать физиком-ядерщиком, а водитель переквалифицироваться в космонавта, проскочив десятки лет институциональной закалки, обучения, практики и подготовки. На практике это приводит к катастрофе», – заметил Тимати.
Напомним, что на переговорах с Россией Украину в том числе представляет Давид Арахамия. Он отличился тем, что сел за стол переговоров в кепке. Арахамия когда-то выступал как DJ Braun.
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