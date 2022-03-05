«Деятелям шоу-бизнеса надо работать по своему профилю»: Тимати во второй раз ответил Потапу

По словам рэпера, сам он не политик, но с трудом смотрит на этот сюрреализм.

Рэпер Тимати в сторис Instagram во второй раз ответил украинскому музыканту Потапу, который ранее говорил, что рад реакции российского исполнителя на его слова.

«Потап, я посмотрел твое второе обращение ко мне. Не скатиться в агрессию, не навешать ярлыков на мой корабль в данном контексте в данной ситуации – это мудрость и самообладание». Тимати

Как отметил Тимати, Потап правильно сказал про его актерские шутки и мастерство. «Все это абсолютно не применимо на практике в большой политике. Деятелям шоу-бизнеса нужно работать по своему профилю или уходить в бизнес и продюсирование. Ты сам наглядно видишь, к чему привели большие политические амбиции одного локального сериала. Я не политик. Я просто с трудом смотрю на этот сюрреализм и пытаюсь понять», — заявил Тимати.

Напомним, что украинский рэпер Потап заступился за своего коллегу Макса Барских. Тот ранее назвал Россию «дырявой страной». Российские звезды в ответ напомнили Барских, кто на самом деле дырявый. Потап же порадовался, что получил реакцию от своих российских коллег.

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