«Спокойно смотреть на это я не могу»: Канделаки возмутилась тем, что МОК предал свой лозунг

Накануне стало известно, что российские паралимпийцы не смогут принять участие в Паралимпиаде, которая 4 марта стартовала в Пекине. Ранее отечественных атлетов в разных видах спорта отстранили от разных международных турниров, включая чемпионаты и Кубки мира.

Свое мнение на этот счет выразила медиаменеджер Тина Канделаки, которая шесть лет руководила каналом «МАТЧ ТВ».

«Международный олимпийский комитет предал свой лозунг «Спорт вне политики». Спокойно смотреть на это, руководя спортивным каналом 6 лет, я не могу. Когда-нибудь, когда все уляжется и успокоится, именно спорт будет тем, что начнет снова нас объединять», — написала Канделаки в своем инстаграме.

Напомним, в январе этого года Тина Канделаки стала исполняющим обязанности директора ТНТ.

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