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«Спокойно смотреть на это я не могу»: Канделаки возмутилась тем, что МОК предал свой лозунг

Медиаменеджер поддержала российских спортсменов.

«Спокойно смотреть на это я не могу»: Канделаки возмутилась тем, что МОК предал свой лозунг
Тина Канделаки. Фото: Global Look Press

Накануне стало известно, что российские паралимпийцы не смогут принять участие в Паралимпиаде, которая 4 марта стартовала в Пекине. Ранее отечественных атлетов в разных видах спорта отстранили от разных международных турниров, включая чемпионаты и Кубки мира.

Свое мнение на этот счет выразила медиаменеджер Тина Канделаки, которая шесть лет руководила каналом «МАТЧ ТВ».

Страница Тины Канделаки
Страница Тины Канделаки. Скриншот: instagram.com/tina_kandelaki/

«Международный олимпийский комитет предал свой лозунг «Спорт вне политики». Спокойно смотреть на это, руководя  спортивным каналом 6 лет, я не могу. Когда-нибудь, когда все уляжется и успокоится, именно спорт будет тем, что начнет снова нас объединять», — написала Канделаки в своем инстаграме.

Напомним, в январе этого года Тина Канделаки стала исполняющим обязанности директора ТНТ.

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