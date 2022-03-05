«Заканчивал пить ради семьи»: Денис Никифоров признался, почему избавился от пагубной привычки

Исполнитель главной роли в фильме «Бой с тенью» рассказал, как сыграл самого себя.

Звезда сериала «Молодежка» Денис Никифоров заявил, что современному кино не хватает историй про здоровые отношения без пьяных ссор и разводов.

Артист рассказал о своем новом проекте. В ходе этого знаменитость вспомнил, сколько боли из-за страсти к спиртному причинил своей семье.

«В «Многоэтажке» один человек в какой-то момент прекратил пить, но это не спасло его семью. Давайте попробуем хотя бы прекратить выпивать. Я тоже не ангел, и в моей жизни много подобных примеров. Мне не составило труда сыграть такой персонаж, потому что я тоже зашивался, заканчивал пить ради семьи и, слава Богу, что я это сделал», — признался Никифоров.

По словам Никифорова, артисты часто играют самих себе на сцене. Так случилось и у него с героем «Многоэтажки».

«Ты же тащишь в проекты и свои душевные переживания, свой багаж, а не автоматически говоришь текст», – рассказал актер в беседе с Kino-teatr.

Напомним, ранее певица МакSим опровергла слухи о романе с Денисом Никифоровым.

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